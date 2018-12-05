МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предлагает ввести уголовную ответственность за "пропаганду русского мира" и отрицание "агрессии РФ".

Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие "русский мир".

"Мы должны для защиты информационного пространства, национальных интересов и украинской государственности применять уголовную ответственность за признание и пропаганду "русского мира", за оскорбление революции достоинства ("евромайдана"- ред.). За пропаганду и непризнание агрессии России против Украины должна быть уголовная ответственность", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "Прямой".

Русский мир — концепция международного сообщества, участники которого объединены приверженностью к России и в целом — к русскому языку и культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее отметил, что "русский мир" — это одновременно и "украинский мир, и белорусский мир, мир всея Руси", "это мир, который создан через крещение в Днепре, это мир князя Владимира, это система ценностей, которая проникла в культуру, в быт нашего народа".

На Украине постоянно звучат призывы запретить всё, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Так, в сентябре Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

Кроме того, на Украину запрещен ввоз ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.