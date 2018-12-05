Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter ультиматум госсекретаря США Майка Помпео по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По словам Пушкова, американская сторона выдвинула ультиматум, чтобы перенести ответственность за разрыв договора на Россию.
"Ультиматум Помпео — это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят на весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео", — объяснил сенатор.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году. Американский лидер обвинил Москву в нарушении соглашения.
Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.