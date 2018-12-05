Прямые переговоры Кабула и талибов могут начаться в 2018 году

КАБУЛ, 5 дек — РИА Новости, Евгений Орел. Прямые переговоры о мире между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан" могут начаться либо в текущем, либо в следующем году, в рядах талибов растет стремление скорее запустить этот процесс, сообщил в интервью РИА Новости официальный представитель Высшего совета мира (ВСМ) Афганистана Ихсан Тахери.

"Мы надеемся, что прямые мирные переговоры между правительством и "Талибаном" начнутся в самое ближайшее время. Согласно нашим источникам, такое стремление нарастает на различных уровнях руководства "Талибана", — сказал Тахери.

Он пояснил, что речь идет о стремлении начать диалог с правительством Афганистана без посредников, а также рассматривать проблему восстановления мира в стране в качестве ключевой. "Все это — вопросы, которые являются "зеленым светом" для будущего Афганистана, и мы надеемся, что прямой диалог между правительством и талибами о будущем страны начнется либо в текущем, либо в следующем году", — заявил представитель ВСМ.

Собеседник агентства также рассказал, почему из нескольких десятков действующих на территории Афганистана экстремистских группировок и движений правительство готово обсуждать будущее страны именно с "Талибаном". По его словам, в отличие от остальных формирований, талибы представляют афганскую вооруженную оппозицию.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который позиционирует себя как посредник в диалоге между правительством и талибами.

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