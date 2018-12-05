Участники встречи по Афганистану в Москве оценили атмосферу конференции

КАБУЛ, 5 дек — РИА Новости, Евгений Орел. Атмосфера на прошедшей в ноябре международной встрече в "московском формате" по Афганистану с участием делегаций Высшего совета мира (ВСМ) и радикального движения "Талибан" была дружелюбной, стороны не высказывали каких-либо негативных оценок в адрес друг друга, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель ВСМ Ихсан Тахери.

"Под конец конференции в Москве атмосфера была очень дружественной. Наша делегация сидела напротив талибов, обсуждения продолжались даже во время кофе-брейков. Никаких негативных слов в адрес друг друга при этом сказано не было. Никакого негатива вообще", — рассказал Тахери.

Оценивая значимость этой встречи, представитель ВСМ отметил, что она стала "еще одним важным шагом на пути мирного урегулирования в Афганистане". По мнению Тахери, она показала, что старт переговоров без посредников между правительством страны и "Талибаном" возможен уже в скором будущем. "Это позитивный знак. Мы признательны Российской Федерации и региональным игрокам за проведение этой встречи", — заявил собеседник агентства.

Тахери напомнил, что на открытии конференции Высший совет мира от лица народа Афганистана попросил участников мероприятия о двух вещах. Во-первых, поддержать запуск прямых переговоров между правительством страны и "Талибаном". Во-вторых, гарантировать, чтобы любое содействие диалогу между конфликтующими сторонами не противоречило решениям, которые были приняты по итогам "Кабульского процесса", Ташкентской конференции по Афганистану и международных встреч улемов (авторитетных исламских богословов – ред.).

"Вне зависимости от того, какие усилия вы прилагаете на благо мирного процесса в Афганистане и старта прямых переговоров, вы должны предпринимать эти шаги согласованно с афганским правительством. Нельзя обходить нас стороной. Опыт прошлого показывает, что, когда народ одной страны представляет народ другой, при этом не являясь стороной конфликта, это не приносит никакой пользы", — сказал представитель Высшего совета мира.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как подчеркивал афганский МИД, не представляет правительство страны.