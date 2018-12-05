Эксперт прокомментировал выдвижение США ультиматума по ДРСМД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ультиматум США о том, чтобы Россия в течение двух месяцев вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), может означать требование прекратить производство оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявил РИА Новости в среду президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону известно об этом.

"Это все не что иное, как ультиматум, предполагающий, чтобы мы свернули производство ракетного комплекса "Искандер". При этом США под видом противоракетной обороны развертывают в своих передовых районах установки Mk-41, которые могут быть использованы для запусков ракет Tomahawk", — сказал Сивков, назвав ультиматум "неисполнимым".

Эксперт отметил, что Россия не откажется от производства "Искандеров", а США будут использовать ситуацию как повод для того, чтобы выйти из Договора о РСМД.