Эксперт прокомментировал выдвижение США ультиматума по ДРСМД

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ультиматум США о том, чтобы Россия в течение двух месяцев вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), может означать требование прекратить производство оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", заявил РИА Новости в среду президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
"Это все не что иное, как ультиматум, предполагающий, чтобы мы свернули производство ракетного комплекса "Искандер". При этом США под видом противоракетной обороны развертывают в своих передовых районах установки Mk-41, которые могут быть использованы для запусков ракет Tomahawk", — сказал Сивков, назвав ультиматум "неисполнимым".
Эксперт отметил, что Россия не откажется от производства "Искандеров", а США будут использовать ситуацию как повод для того, чтобы выйти из Договора о РСМД.