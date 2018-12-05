Парубий написал письмо Пенсу с просьбой ввести новые санкции против России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий направил письмо вице-президенту США Майку Пенсу с просьбой ввести в отношении России новый пакет финансовых и энергетических санкций после инцидента в Черном море.
В частности, Парубий призвал ввести дополнительные энергетические и финансовые санкции".
Ранее G7 и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу инцидента в Черном море, в них не было упоминания возможных новых санкций в отношении РФ. При этом ЕС призвал обе стороны снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.