Парубий написал письмо Пенсу с просьбой ввести новые санкции против России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий направил письмо вице-президенту США Майку Пенсу с просьбой ввести в отношении России новый пакет финансовых и энергетических санкций после инцидента в Черном море.

"Парубий от имени украинского парламента призвал сенат США к решительным действиям, в частности, полному выполнению действующих и введению новых санкций против Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Рады.

В частности, Парубий призвал ввести дополнительные энергетические и финансовые санкции".

Ранее G7 и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу инцидента в Черном море, в них не было упоминания возможных новых санкций в отношении РФ. При этом ЕС призвал обе стороны снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.