Кабул согласился на диалог с талибами без предварительных условий

КАБУЛ, 5 дек — РИА Новости, Евгений Орел. Официальный Кабул согласен начать прямой диалог с радикальным движением "Талибан" без каких-либо предварительных условий, готов обсуждать любые вопросы, в том числе возможное внесение поправок в конституцию страны, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Высшего совета мира (ВСМ) Афганистана Ихсан Тахери.

"В предыдущие годы, при прежней администрации, мы выдвигали ряд условий: соблюдение положений Конституции, разоружение и другие. Такая позиция привела к тому, что переговоры о мире так и не начались. Сегодня же мы — правительство и Высший совет мира Афганистана — заявляем, что никаких предварительных условий для старта переговоров нет", — сказал Тахери.

По словам собеседника, какую бы повестку "Талибан" ни захотел обсудить за столом переговоров с властями, Высший совет мира "готов этому содействовать, делая так, чтобы она стала предметом обсуждения между сторонами". "Любой вопрос, от которого зависит будущее Афганистана, будет обсуждаться", — подчеркнул Тахери.

Он подчеркнул, что вопрос о внесении поправок в действующую конституцию Афганистана также может быть включен в повестку мирных переговоров между сторонами конфликта. "Они могут обсуждать его, и порядок внесения поправок в конституцию заложен в основном законе нашей страны. Поэтому, здесь нет никаких проблем", — сказал представитель ВСМ.

Талибы настаивают на том, чтобы до начала прямого диалога с правительством был выполнен ряд условий, ключевым из которых является полный вывод из Афганистана иностранных вооруженных сил. Это, по их мнению, необходимо для того, чтобы приступить к решению комплекса внутренних проблем страны, включая изменение ряда положений конституции, борьбу с наркоторговлей, ущемление прав женщин и меньшинств, а также другие.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как подчеркивал афганский МИД, не представляет правительство страны.