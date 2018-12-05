В Индии автобус с пассажирами рухнул в ущелье

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек — РИА Новости. Не менее 30 человек получили травмы после падения автобуса в ущелье в восточном индийском штате Трипура, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на врачей.

Согласно его данным, инцидент произошел рано утром в округе Дхалаи. Причина аварии пока не установлена.

Как информировал представитель местных медицинских служб, 22 из 30 пассажиров автобуса находятся в критическом состоянии. К настоящему моменту все они доставлены в одну из больниц, им оказывается помощь. Данные о погибших отсутствуют.

Главный министр штата Биплаб Кумар Деб уже посетил больницу, где находятся пострадавшие. Он заявил, что расходы на лечение пассажиров рухнувшего автобуса правительство возьмет на себя.