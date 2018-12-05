Сотрудник ЦРУ посетил Южную Корею и тайно контактировал с КНДР, пишут СМИ

ТОКИО, 5 дек — РИА Новости. Глава центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким, ключевая фигура в организации переговоров Вашингтона и Пхеньяна, в преддверии своей отставки посетил Южную Корею и провел контакты с КНДР в обстановке полной секретности — ни администрация президента, ни правительство страны это не подтверждают, сообщил в среду телеканал KBS.

По его данным, МИД Южной Кореи также молчит по поводу визита, однако Ким был замечен и сфотографирован в Южной Корее и доказательства его визита не требуются. KBS также стало известно, что сотрудник ЦРУ побывал в пограничном пункте переговоров Пханмунджом, предположительно, встретившись там с представителями КНДР.

"Поскольку он — человек разведывательной организации, у него нет контактов по обычной дипломатической линии", — приводит телеканал слова южнокорейского дипломатического источника.

Госсекретарь США Майк Помпео, которого Ким всегда сопровождал в КНДР, встречается обычно с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган контактирует с заместителем министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.

Ким по своему положению и роли вряд ли встречался с Ким Ён Чхолем и Цой Сон Хи, хотя полностью этого исключить нельзя, полагает KBS.

Эндрю Ким, как сообщало ранее агентство Рёнхап, написал заявление об отставке с 20 декабря, чтобы заняться исследованиями в Стэнфордском университете в Калифорнии. Как отмечает KBS, вероятно, нынешний контакт с КНДР во время визита в Южную Корею был прощальным. В условиях, когда диалог между США и КНДР не продвигается, вызывает интерес вопрос о том, кто займет место Кима в ЦРУ в будущем.

Президент США Дональд Трамп ожидает проведение второго саммита с КНДР в январе или начале февраля 2019 года, а южнокорейский президент Мун Чжэ Ин предлагает лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить с ответным визитом Сеул до конца нынешнего года.