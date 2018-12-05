Порошенко заявил, что ждет от Запада действий, а не слов в адрес России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от западных стран действий, а не заявлений на фоне инцидента с задержанием нарушивших российскую границу кораблями в Керченском проливе, но одних слов недостаточно.

"Заявления США, G7, ЕС и других союзников – однозначно, сильная поддержка Украины. Но в этой ситуации я думаю, что пока западные партнеры делают сильные заявления, Путин действует. В этой ситуации у нас должна быть лучшая координация, чтобы действовать", — сказал Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg.

Украинский лидер заявил, что "действия не означают войну", и призвал к увеличению присутствия НАТО в Черном и Азовском морях.

На вопрос журналиста о том, повлияли ли события в Керченском проливе на экономику Украины, Порошенко ответил, что, "однозначно, нет". "Мы не ограничиваем никакие права, в том числе права экономических субъектов. У нас стабильная банковская система, стабильный обменный курс", — отметил президент.

Ранее страны G7 и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу инцидента в Черном море, в них не было упоминания возможных новых санкций в отношении РФ. При этом ЕС призвал обе стороны снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность. Во вторник высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока-2".

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.