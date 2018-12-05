Суд в Киеве проведет последнее заседание по делу Януковича о госизмене

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева проведет последнее заседание по делу о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича. В среду он предоставит возможность экс-президенту выступить с последним словом.
На минувшем заседании суд изучил медицинскую справку о госпитализации экс-президента и учел пожелание защиты о переносе заседания на две-три недели, чтобы Янукович смог выступить в суде. При этом председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что если Янукович не успеет выздороветь, суд разрешает ему выступить, сидя или лежа, с больничной койки и не будет это воспринимать как неуважение.
Последнее заседание
Тогда же председательствующий судья Девятко заявил, что Януковичу будет предоставлена последняя возможность выступить с последним словом. По его словам, защита может организовать видеосвязь с экс-президентом из России.
При этом адвокаты экс-президента настаивают, чтобы киевский суд сделал официальный запрос в РФ на проведение такой видеоконференции. Частный адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что подал заявление в Минюст РФ для регистрации его деятельности на территории России. Это позволит ему принять участие в видеоконференции вместе с Януковичем из России. В свою очередь Девятко заявил, что такой запрос не требуется, а Янукович может выступить в режиме обычной видеоконференции.
Госпитализация
Горошинский 18 ноября сообщил РИА Новости, что экс-президент получил травму.
"Виктор Федорович госпитализирован, у него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника", — сказал Горошинский. Поэтому Янукович не смог выступить с последним словом 19 ноября.
На минувшем заседании адвокаты предоставили суду соответствующие медицинские документы и суд решил дать экс-президенту еще одну возможность выступить. Адвокат на заседании отмечал, что окончательный диагноз Януковичу еще не поставлен и, по предварительной информации, его лечение может занять две-три недели. Суд это учел и ушел на перерыв до 5 декабря.
Горошинский в комментарии РИА Новости отметил, что не знает, успеет ли экс-президент поправиться до этого времени.
Допросы
Суд по делу Януковича допрашивал свидетелей в течение нескольких месяцев. Показания дали свидетели обвинения, среди них президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
В конце февраля суд перешел к допросу свидетелей защиты. В частности, были допрошены экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, старший диспетчер обслуживающего движение воздушных судов предприятия "Украэрорух" в Днепре (бывший Днепропетровск) Андрей Чертков, экс-командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-депутат Рады от Партии регионов Анна Герман и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.
Суд ранее утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, которых должны были допросить, хотя адвокаты настаивали на допросе 138 человек. Позже по ходатайству защиты суд согласился расширить список. В частности, он согласился допросить бывшего премьера Николая Азарова, экс-главу администрации президента Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, однако их допрос так и не состоялся.
По мнению адвокатов, показания этих политиков были бы крайне важны, поскольку некоторые из них выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году.
Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "Удар", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого в феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.
Заочное правосудие
Дело о госизмене — одно из многих, которые генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства, судебный процесс по нему идет с 4 мая 2017 года.
Янукович отверг обвинения, заявив, что не направлял российским властям письма с такими призывами. Москва также заявила, что письмо подобного содержания не поступало.
Судебное следствие по делу проходит по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была введена на Украине для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Она позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.
По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде, но не может приехать, опасаясь за свою безопасность. Защитники заявляют, что у них есть доказательства того, что экс-президенту на Украине грозит реальная опасность.