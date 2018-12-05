Суд в Киеве проведет последнее заседание по делу Януковича о госизмене

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева проведет последнее заседание по делу о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича. В среду он предоставит возможность экс-президенту выступить с последним словом.

Суд ранее предоставлял Януковичу возможность дать показания в суде, а также выступить с последним словом, но экс-президент заявил, что из-за опасений за свою жизнь не может приехать в Киев. Его защита настаивает, чтобы киевский суд сделал запрос в РФ в рамках международно-правовой помощи на организацию видеосвязи для выступления экс-президента из России. Однако Янукович ранее был госпитализирован, в связи с чем не смог выступить с последним словом по делу о госизмене.

На минувшем заседании суд изучил медицинскую справку о госпитализации экс-президента и учел пожелание защиты о переносе заседания на две-три недели, чтобы Янукович смог выступить в суде. При этом председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что если Янукович не успеет выздороветь, суд разрешает ему выступить, сидя или лежа, с больничной койки и не будет это воспринимать как неуважение.

Последнее заседание



На заседании, которое состоялось 30 октября, несмотря на возражения защиты Януковича, суд объявил о завершении стадии судебных прений. Они были завершены досрочно, поскольку, по мнению коллегии судей, частный адвокат Александр Байдык "регулярно выходил за рамки данного уголовного дела".

Тогда же председательствующий судья Девятко заявил, что Януковичу будет предоставлена последняя возможность выступить с последним словом. По его словам, защита может организовать видеосвязь с экс-президентом из России.

При этом адвокаты экс-президента настаивают, чтобы киевский суд сделал официальный запрос в РФ на проведение такой видеоконференции. Частный адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что подал заявление в Минюст РФ для регистрации его деятельности на территории России. Это позволит ему принять участие в видеоконференции вместе с Януковичем из России. В свою очередь Девятко заявил, что такой запрос не требуется, а Янукович может выступить в режиме обычной видеоконференции.

Госпитализация

Горошинский 18 ноября сообщил РИА Новости, что экс-президент получил травму.

"Виктор Федорович госпитализирован, у него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника", — сказал Горошинский. Поэтому Янукович не смог выступить с последним словом 19 ноября.

При этом в НИИ имени Склифосовского в Москве сообщили, что Янукович был госпитализирован 16 ноября и в тот же день выписан.

На минувшем заседании адвокаты предоставили суду соответствующие медицинские документы и суд решил дать экс-президенту еще одну возможность выступить. Адвокат на заседании отмечал, что окончательный диагноз Януковичу еще не поставлен и, по предварительной информации, его лечение может занять две-три недели. Суд это учел и ушел на перерыв до 5 декабря.

Горошинский в комментарии РИА Новости отметил, что не знает, успеет ли экс-президент поправиться до этого времени.

Допросы

Суд по делу Януковича допрашивал свидетелей в течение нескольких месяцев. Показания дали свидетели обвинения, среди них президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

В конце февраля суд перешел к допросу свидетелей защиты. В частности, были допрошены экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, старший диспетчер обслуживающего движение воздушных судов предприятия "Украэрорух" в Днепре (бывший Днепропетровск) Андрей Чертков, экс-командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-депутат Рады от Партии регионов Анна Герман и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

Суд ранее утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, которых должны были допросить, хотя адвокаты настаивали на допросе 138 человек. Позже по ходатайству защиты суд согласился расширить список. В частности, он согласился допросить бывшего премьера Николая Азарова, экс-главу администрации президента Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, однако их допрос так и не состоялся.

Суд отказал защите в допросе президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, экс-главы МИД Эстонии Урмаса Паэта, бывшего руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье, экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главы комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока, экс-главы МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Суд не вызвал их на допрос из-за дипломатической неприкосновенности.

По мнению адвокатов, показания этих политиков были бы крайне важны, поскольку некоторые из них выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году.

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "Удар", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого в феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.

Заочное правосудие



Дело о госизмене — одно из многих, которые генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства, судебный процесс по нему идет с 4 мая 2017 года.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, суть обвинений сводится к тому, что Янукович, "находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и призвал его ввести на Украину оккупационные войска". Прокуратура просит назначить экс-президенту 15 лет лишения свободы.

Янукович отверг обвинения, заявив, что не направлял российским властям письма с такими призывами. Москва также заявила, что письмо подобного содержания не поступало.

Судебное следствие по делу проходит по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была введена на Украине для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Она позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде, но не может приехать, опасаясь за свою безопасность. Защитники заявляют, что у них есть доказательства того, что экс-президенту на Украине грозит реальная опасность.