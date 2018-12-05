ЕРЕВАН, 5 дек – РИА Новости. Встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова состоится в среду в Милане, планируется, что они обсудят урегулирование в Карабахе.

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян сообщила РИА Новости, что встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Переговоры состоятся на полях 25-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, на котором будут присутствовать главы дипломатий двух республик. Само заседание пройдет в Милане 6-7 декабря.

В МИД Азербайджане также сообщали, что на встрече будет обсуждаться урегулирование в Карабахе.

Это уже третья встреча министров иностранных дел после смены власти в Армении и назначении Мнацаканяна на должность руководителя МИД. Первые две прошли 11 июля и 26 сентября в Брюсселе и Нью-Норке.

По итогам сентябрьской встречи сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта потребует компромиссов со всех сторон. Они предупредили министров об опасностях эскалации, призвав стороны действовать конструктивно, в позитивной атмосфере и избегать подстрекательской риторики.

В заявлении сопредседателей отмечалось, что в Нью-Йорке министры подтвердили важность принятия мер по активизации переговорного процесса и дополнительных мер для снижения напряженности, а также договорились о новой встрече до конца года.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.