Порошенко предрек "победу Путина" при переносе выборов президента Украины

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. При переносе выборов президента Украины победит Владимир Путин, заявил Петр Порошенко в интервью Bloomberg.
По мнению Порошенко, введение военного положения на Украине не привело к ограничению "ни малейших конституционных прав украинского народа". Он добавил, что военное положение необходимо для "увеличения обороноспособности армии".
Официально президентская гонка на Украине стартует в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о планах снова баллотироваться на пост главы государства. По последним данным социологической группы "Рейтинг", среди возможных кандидатов в президенты лидирует глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 17 процентами, за Порошенко готовы проголосовать лишь десять процентов избирателей.