ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Спецпрокурор по "российскому вмешательству" Роберт Мюллер рекомендовал отпустить из-под стражи бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна за его сотрудничество со следствием, следует из ходатайства, опубликованного на сайте суда.

Как отмечается в документе, спецпрокурор, "принимая во внимание значительное содействие и другие действия, описанные ниже", рекомендует для Флинна "более мягкий приговор, который не подразумевает тюремного заключения". Это решение "является целесообразным и оправданным", уверен Мюллер.

Флинн, генерал в отставке и бывший глава военной разведки США, проработал на высокой должности советника по нацбезопасности около трех недель в январе-феврале 2017 года. Он ушел в отставку после того, как его обвинили в обсуждении санкций с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Обвинения строились на утекших в прессу материалах прослушивания телефона Кисляка. Флинн представил различные версии того разговора, что позволило агентам ФБР обвинить его во лжи. Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и согласился сотрудничать с Мюллером. Сообщалось, что ему грозило до шести месяцев тюремного заключения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.