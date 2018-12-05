Французская газета раскрыла важный фактор международного успеха Путина

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На протяжении многих лет Россия выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов, а причиной этого становится великолепное образование президента России Владимира Путина, пишет французская газета Figaro.

Его понимание географии, знание политической карты планеты и основных черт каждого государства и народа играют важную роль в успехе России на международной арене, отмечает издание.

В качестве примера газета приводит случай, когда Путин прервал выступление министра сельского хозяйства Александра Ткачева, который говорил о поставках свинины в Индонезию. Президент объяснил, что тот ошибается, поскольку речь идет о преимущественно мусульманской стране, где ислам исповедуют 87 процентов населения, поставлять свинину туда нельзя. В отличие от других мировых лидеров, он осознает связанную с культурой разницу в образовании и складе ума других народов, что позволяет ему вести более продуманную политику, отмечает издание.

При этом вот уже на протяжении многих лет против него выступают западные лидеры, которые абсолютно не смыслят в этом вопросе. Например, Николя Саркози и Джордж Буш не знали разницы между шиитами и суннитами в начале своих президентских сроков, что привело к катастрофе в их политике на Ближнем Востоке. То же самое касается и текущих лидеров. К примеру, Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а Эммануэль Макрон называет Гвиану, французское владение в Южной Америке, островом, добавляет газета.

Такие слабые познания западного руководства в географии ведут его к полному непониманию ключевых международных геостратегических вопросов и стремлению получить краткосрочную выгоду. В качестве примера Figaro приводит тот факт, что в Мали исламисты считались противниками французских интересов, но в Сирии рассматривались как союзники против Башара Асада.

Причиной этого, как отмечает Figaro, служат слабые системы образования на Западе. Так, например, эта дисциплина не входит в обязательную школьную программу в США, а во французских учебных заведениях географии почти не уделяют времени. Вторая причина — это полное отсутствие интереса у многих западных лидеров. Их волнуют лишь экономические и финансовые вопросы или даже еще более бесполезные темы.

Таким образом, у них нет четкой долгосрочной стратегии, которая давала бы им понять, кто враги и друзья, какие страны нельзя выводить из равновесия, чтобы сохранить мир во всем мире, и каково реальное соотношение сил между государствами. Все это ведет к множеству геополитических ошибок, за которые сейчас приходиться расплачиваться всему миру. Например, появление "Исламского государства"* — следствие разрушения Ирака американцами в 2003 году и поддержки вооруженных мятежников в Сирии.

Но в то же время это объясняет, почему Россия с ее четкой стратегией во всех регионах мира постоянно выходит победителем из большинства мировых конфликтов, хотя в плане политических, экономических и военных ресурсов западные страны гораздо сильнее, подчеркивает издание.

*Террористическая организация, запрещенная в России