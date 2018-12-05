Венесуэльскому депутату грозит 30 лет тюрьмы за покушение на Мадуро

КАРАКАС, 5 дек — РИА Новости. Венесуэльскому депутату Хуану Рекесенсу грозит 30 лет тюрьмы, если его признают виновным в шести преступлениях, связанных с покушением на президента страны Николаса Мадуро, заявил РИА Новости адвокат депутата Хоэль Гарсия.

"Рекесенс обвиняется в покушении на убийство президента республики, покушении на убийство… на находившихся там военных, предательстве родины, преступном сговоре, терроризме, а также в незаконном владении оружием и боеприпасами", — заявил Гарсия.

Предварительное слушание по делу Рекесенса назначено на 18 декабря.

Четвертого августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Николас Мадуро, подлетели несколько беспилотников с взрывчаткой. При покушении ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту. По делу о покушении всего проходили 34 подозреваемых, из которых 14 были арестованы, в том числе Рекесенс.