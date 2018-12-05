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Госдеп пообещал России "последствия и боль" за украинских моряков

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (478)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли, доставленные в порт Керчи. Архивное фотоЗадержанные украинские корабли, доставленные в порт Керчи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Госдепартаменте США в очередной раз призвали Россию отпустить задержанных вблизи Керченского пролива в Черном море украинских моряков, пригрозив, что в случае отказа Россию ждут боль и последствия.

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем", — заявил высокопоставленный чиновник ведомства.
Он добавил, что это — "постоянное послание россиянам по всем направлениям относительно различных форм агрессивного поведения". И это послание не станет исключением, добавил чиновник.

Также он повторил позицию Вашингтона по поводу инцидента в Керченском проливе. По словам представителя госдепа, это является "актом агрессии" и "явной военной эскалацией и нарушением международного права и свободы судоходства".

Чиновник подчеркнул, что России должно быть совершенно ясно, что пока она удерживает задержанных украинских моряков, США будут продолжать усугублять последствия.

"Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза", — заявил он.

Также, по словам представителя Госдепа, инцидент в Керченском проливе должен заставить ЕС отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2".

Он подчеркнул, что этот инцидент служит напоминанием, что чем больше газовой инфраструктуры будет в обход Украины благодаря "Северному потоку-2", тем слабее будут средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии.

Три корабля ВМС Украины, нарушившие госграницу РФ. Архивное фото
© РИА Новости / погрануправление ФСБ по республике Крым
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США опасаются, что инцидент в Черном море может стать прецедентом в мире
Представитель ведомства добавил, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с политиками ФРГ, которые после инцидента у Керченского пролива стали более отзывчивыми на призывы Вашингтона по газопроводу, так как, по его словам, случившееся "срезонировало с общественным мнением в Германии".

Стенограмму выступления представителя госдепа распространила пресс-служба ведомства. Имя представителя в ней не приведено, однако в одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем американско-украинской по стратегическому партнерству. Известно, что со стороны США ее возглавляет госсекретарь Майк Помпео, а со стороны Украины — глава МИД Павел Климкин.

Инцидент в Черном море

Три корабля украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В итоге корабли ВМС Украины с 24 моряками на борту были задержаны, при этом трое украинских военных получили легкие ранения. В отношении экипажей возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы, суд заключил моряков под стражу.

Владимир Путин назвал инцидент провокацией, подчеркнув, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников СБУ, которые фактически руководили этой спецоперацией. Президент отметил, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

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