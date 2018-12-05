Южная Корея опровергла информацию о визите Ким Чен Ына в Сеул в декабре

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президентская администрация Южной Кореи опровергла информацию о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул 18-20 декабря, сообщает южнокорейская газета "Чунан Ильбо".

Ранее южнокорейский телеканал JTBS сообщил о возможном визите Ким Чен Ына в Сеул 18-20 декабря со ссылкой на источник в правительстве, имеющий доступ к внутренней информации Пхеньяна, объяснив это тем, что расписание северокорейского лидера на указанные даты полностью освобождено.

"Информация о предложении провести визит 18-20 декабря не соответствует действительности. Как упоминал президент, мы открыты для визита и до конца года, и в начале (следующего – ред.) года, важно решение Северной Кореи", — заявил старший секретарь президента по связям с общественностью Юн Ён Чхан, которого цитирует "Чунан Ильбо".

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи все еще считают возможным принять лидера КНДР с ответным визитом до конца года. При этом южнокорейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Ким Чен Ын может приехать в Сеул 12-14 декабря, однако в министерстве объединения и администрации президента не подтвердили конкретные сроки визита, указав, что Сеул рассматривает все варианты.