Трамп прокомментировал протесты во Франции

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Масштабные протесты во Франции из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из Парижского соглашения по климату, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я доволен, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, который я сделал два года назад. Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире", — написал Трамп в Twitter

"Я хочу чистый воздух и чистую воду и добился больших успехов в улучшении окружающей среды в США. Но американские налогоплательщики и рабочие не должны платить за очистку загрязнений в других странах" — добавил президент, который в 2017 году объявил, что США прекращают участие в Парижском соглашении по климату.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо. В число мер, на которые наложен мораторий, попали, в частности, рост цен на топливо, сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо. Именно изменение налога на топливо с 1 января 2019 года и спровоцировало волну масштабных протестов "желтых жилетов", охватившую всю страну.

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 силовика, погибли четверо.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.