Глава МИД Швеции подтвердила прилет делегации хуситов в Стокгольм

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём подтвердила, что делегация мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) прибыла в Стокгольм из Саны на переговоры с властями Йемена.

"Делегация хуситов прибыла в Швецию вместе со спецпосланниками от ООН, Швеции и Кувейта на запланированные переговоры по Йемену. Ожидаем делегацию йеменского правительства. Надеюсь, переговоры скоро начнутся как крайне необходимый шаг к урегулированию конфликта", — написала Валльстрём в Twitter.

Она отметила, что "шведское правительство гордится тем, что предоставляет логистическую поддержку для переговоров под эгидой ООН".

Ранее о прибытии делегации хуситов сообщил подконтрольный им телеканал "Аль-Масира". Заместитель министра спорта Йемена и член йеменской правительственной делегации Хамза аль-Камали заявил РИА Новости, что правительственная делегация Йемена отправится в Швецию на переговоры в среду утром в 6.30 утра (совпадает с мск).

В сентябре раунд межйеменских консультаций под эгидой ООН в Швейцарии сорвался, так как хуситы не прилетели, заявив, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией не смогла гарантировать им безопасное возвращение в Сану после завершения переговоров.

Ранее дипломаты из посольства РФ в Йемене сообщили, что переговоры пройдут с 5 по 14 декабря в пригороде шведского города Уппсала. Обе стороны конфликта подтверждали намерение участвовать. В то же время советник президента Йемена, член правительственной делегации на переговорах Абдель Азиз аль-Джабари сообщал, что переговоры начнутся 6 декабря. При этом он подчеркнул, что делегация международно признанного правительства отправится в Швецию только после прибытия туда хуситов.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.