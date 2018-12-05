НАТО знает, как победить Россию в Крыму и Калининграде, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. НАТО нашло ключи к обороне России в Крыму и Калининграде. Об этом заявил глава недавно восстановленного Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис, пишет Business Insider.

В частности, американский военный особую важность придал тактике российских войск, согласно которой Россия постоянно расширяет систему блокирования доступа иностранных войск к стратегически важным районам.

Как ранее заявлял бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, потенциал России в плане блокирования доступа к стратегически важным пунктам изменяется от региона к региону.

"Однако этот потенциал России в Калининграде и в Крыму наиболее существенен, так как там есть средства противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а также находятся несколько тысяч солдат", — заявлял он. А в связке со средствами радиоэлектронной борьбы и радарами, возможности для передвижений сил НАТО в этих регионах могут быть значительно ограничены.

Но, как подчеркнул вице-адмирал Эндрю Льюис, НАТО уже знает, как нужно бороться с этой тактикой российских военных.

"Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа. Я знаю, что это могут наши авианосцы. Я знаю, что это могут наши сухопутные силы. У нас для этого есть чёткий метод. Он основан на физическом, комплексном манёвре; мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо", — заявил он.

Кроме того, Льюис добавил, что члены альянса на протяжении многих лет уделяют этому вопросу очень пристальное внимание, и смогли добиться "серьезного прогресса".