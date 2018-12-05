В Сети высмеяли двойные стандарты для "майданов" во Франции и на Украине

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Массовые протесты "желтых жилетов" во Франции вызвали неоднозначную реакцию на Украине. Сценарий беспорядков похож на события, происходившие в 2014 году, однако украинские активисты "майдана" не спешат поддерживать протесты во Франции, а иногда даже их критикуют, несмотря на то, что на Триумфальной арке в Париже появилась надпись "Майдан 2018", пишет Strana.ua.

Протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. В ходе беспорядков, охвативших Париж, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

Пользователи соцсетей уже указали на двойные стандарты и предположили, что виной этому "культ Макрона", который представляет собой надежду для Европы, и поэтому против него выступать нельзя.

"Кстати, а где глубокая озабоченность Госдепа и ЕС по поводу происходящих в Париже событий? Там же "кровавый Макрон" гражданское общество разгоняет водометами и слезоточивым газом. И постоянно происходят избиение "онижедетей". Когда там Макрон будет подписывать соглашение о досрочных президентских выборах? Как-то тревожно за демократию…", — иронизирует в Facebook политолог Дмитрий Корнейчук.

Адвокат Татьяна Монтян вспомнила, как французские власти поддерживали Майдан в Киеве — а теперь разгоняют собственные протесты.

"Удивляюсь жесткой реакции на эти события французских властей, которые обзывают этих прекрасных людей в желтых жилетках бандитами и мародерами. Разве это не победа свободолюбивого французского народа против преступной банды Макарона?! Французские власти же были в таком восторге от великого украинского народа, который сверг тирана Януковича! ", — отмечает она.

Журналист Дмитрий Василец считает, что протесты во Франции подогреваются кем-то извне — как и в Украине.

"Слова Макрона о необходимости создания в ЕС свободной от НАТО армии были услышаны. Теперь во Франции настоящий майдан, и судя по фото, точно такой же, как был у нас. Кастрюли, онижедети, бомжи и титушня…", — пишет он.

Блогер Андрей Головачев считает, что события в Париже означают "конец Макрона" и подрывают перспективы Франции на лидерство в Европе.

"После столь разрушительных бунтов в Париже Макрон может забыть о своих амбициях стать лидером ЕС после ближайшего ухода старушки Меркель на пенсию. Сейчас ЕС остался без лидеров и разброд и шатание внутри него будут нарастать. Ряд стран — Италия, Польша, Венгрия, Чехия, Австрия, Греция — уже откровенно перестали обращать внимание на Брюссель. Но это лишь начало", — заявляет он.