Делегация хуситов прибыла в Швецию на переговоры с властями Йемена

ДОХА, 5 дек — РИА Новости. Делегация мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) прибыла в Стокгольм из Саны на переговоры с властями Йемена, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".
Ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что присланный из Кувейта самолет с делегацией хуситов и спецпосланником ООН по Йемену на борту вылетел из Саны в Стокгольм.
Как передал телеканал "Аль-Масира", "национальная делегация прибыла в столицу Швеции Стокгольм для участия в переговорах".
Ранее дипломаты из посольства РФ в Йемене сообщили, что переговоры пройдут с 5 по 14 декабря в пригороде шведского города Уппсала. Обе стороны конфликта подтверждали намерение участвовать.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.