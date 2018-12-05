Делегация хуситов прибыла в Швецию на переговоры с властями Йемена

ДОХА, 5 дек — РИА Новости. Делегация мятежников из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) прибыла в Стокгольм из Саны на переговоры с властями Йемена, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".

Ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что присланный из Кувейта самолет с делегацией хуситов и спецпосланником ООН по Йемену на борту вылетел из Саны в Стокгольм.

Как передал телеканал "Аль-Масира", "национальная делегация прибыла в столицу Швеции Стокгольм для участия в переговорах".

В сентябре раунд межйеменских консультаций под эгидой ООН в Швейцарии сорвался, так как хуситы не прилетели, заявив, что арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией не смогла гарантировать им безопасное возвращение в Сану после завершения переговоров.

Ранее дипломаты из посольства РФ в Йемене сообщили, что переговоры пройдут с 5 по 14 декабря в пригороде шведского города Уппсала. Обе стороны конфликта подтверждали намерение участвовать.

В то же время советник президента Йемена, член правительственной делегации на переговорах Абдель Азиз аль-Джабари сообщал, что переговоры начнутся 6 декабря. При этом он подчеркнул, что делегация международно признанного правительства отправится в Швецию только после прибытия туда хуситов.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.