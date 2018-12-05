Госдеп обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы на Украине

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что РФ "на высоком уровне" вмешивается в президентские выборы на Украине.

"Мы видим значительный рост уже на очень высоком уровне российского вмешательства (в выборы – ред.) на Украине… Как вы знаете, государственный департамент оказал большую практическую поддержку украинцам. Наше представительство там очень активно, мы также нацелены на большую помощь по повышению кибербезопасности Украины", — сказал он.

Стенограмму выступления чиновника распространила пресс-служба госдепартамента. Имя представителя ведомства не указано, но в одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Известно, что с американской стороны эту комиссию возглавляет госсекретарь Майк Помпео, с украинской – глава МИД Павел Климкин.

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

О попытках РФ повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине заявлял и президент страны Петр Порошенко. Российский сенатор Франц Клинцевич в связи с этим отмечал, что Порошенко, "эксплуатируя тезис о российском вмешательстве, прежде всего, все-таки готовит украинских избирателей к возможной отмене выборов".

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.