Госдеп обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы на Украине

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что РФ "на высоком уровне" вмешивается в президентские выборы на Украине.
Стенограмму выступления чиновника распространила пресс-служба госдепартамента. Имя представителя ведомства не указано, но в одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Известно, что с американской стороны эту комиссию возглавляет госсекретарь Майк Помпео, с украинской – глава МИД Павел Климкин.
О попытках РФ повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине заявлял и президент страны Петр Порошенко. Российский сенатор Франц Клинцевич в связи с этим отмечал, что Порошенко, "эксплуатируя тезис о российском вмешательстве, прежде всего, все-таки готовит украинских избирателей к возможной отмене выборов".
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.