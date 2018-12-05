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Назло бабушке. Киев расторгает выгодный для себя договор с Россией

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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с РоссиейАкция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде расторгнуть договор о дружбе с Россией. Документ, который называется еще "Большим договором", был подписан в 1990-х: стороны обязались соблюдать территориальную целостность друг друга и сотрудничать практически во всех сферах. К чему может привести разрыв соглашения — в материале РИА Новости.

"Изучение украинского языка в России"

Внося в парламент законопроект о денонсации договора, Порошенко сослался на "вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины". Дескать, именно Россия и нарушила договор о дружбе. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

"Большой договор" был подписан в 1997-м. В следующем году его утвердили парламенты обеих стран. В апреле 1999-го Киев и Москва обменялись ратификационными грамотами — с этого времени документ вступил в силу. Его действие автоматически продлевалось каждые 10 лет, если ни одна из сторон не сообщала о желании расторгнуть соглашение в установленном порядке. В 2008 году именно так — само собой — действие договора и было пролонгировано. 

В документе говорилось о стратегическом партнерстве, признании нерушимости существующих границ и уважении территориальной целостности друг друга. Стороны выражали намерение не применять "силу или угрозу силой, включая экономические и иные способы давления". Кроме того, Россия и Украина должны были оказывать "поддержку друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям". Был пункт, который и до 2014-го звучал фантастически: "Стороны будут способствовать созданию равных возможностей и условий для изучения украинского языка в Российской Федерации и русского языка в Украине".

Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Договор о дружбе России и Украины может перестать действовать с 1 апреля

Оба государства также обязались обеспечить "свободный и своевременный перевод пенсий, денежной помощи, алиментов, средств по возмещению убытков". В целом соглашение касалось всех вопросов взаимодействия государств — от финансов до экологии и туризма. Теоретически после его денонсации могут быть разорваны связанные с ним соглашения в других сферах сотрудничества России и Украины.

"О какой дружбе мы говорим?"

© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Б. Ельцин и Президент Украины Л. Кучма во время подписания "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной"
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Президент РФ Б. Ельцин и Президент Украины Л. Кучма во время подписания "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной"

После воссоединения Крыма с Россией и начала силовой операции Киева в Донбассе отношения двух государств значительно ухудшились. Украинские политики стали требовать разрыва договора, указывая, что никакой дружбы нет и не предвидится. В 2014-м с такой инициативой выступили депутаты Рады от националистической партии "Свобода".

Но какие-то практические шаги в Киеве начали предпринимать по мере того как приближалась дата продления договора. В марте 2018-го украинский МИД проанализировал возможность денонсации документа или отмены части его положений. Результаты анализа были направлены Порошенко для принятия решения.

Пленарное заседание Госдумы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Затулин предложил пересмотреть Договор о сотрудничестве с Украиной

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин тогда уже сработал на упреждение — заранее обвинил Москву в том, что она нарушала договор о дружбе задолго до кризиса 2014 года. В список прегрешений России он записал и газовые войны, и конфликт вокруг острова Тузла. "В таком виде он (договор. – Прим. ред.) просто не работает, он является реально насмешкой. О какой дружбе и сотрудничестве мы сегодня говорим?" — описывал ситуацию Климкин.

В Москве на активность Киева отреагировали сдержанно. "Сотрудничество, как это ни удивительно, украинцами вовсю эксплуатируется, — отмечал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. — Так что мира нет, согласия нет, как и на самой Украине, но сотрудничество идет. Пусть денонсируют, если считают нужным. Это будет подарком для наших политиков".

Депутат Госдумы Константин Затулин отмечал, что "Большой договор" был "односторонне выгоден" именно Украине. После его денонсации, по мнению депутата, возникает повод сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам".

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В МИД объяснили, почему Киев не продлил договор о дружбе с Россией

Бывший президент Украины Леонид Кучма также предупреждал, что разрыв соглашения невыгоден, в первую очередь, Киеву. "Договор закреплял решение для Украины ряда ключевых проблем нашего суверенитета", — объяснял он. Главными для Киева экс-глава государства назвал статьи о признании и гарантировании неприкосновенности, суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

"Скажу откровенно: я не разделяю идею денонсации договора украинской стороной. На мой взгляд, с этим не надо спешить. Ведь договор подписан президентом России и ратифицирован Госдумой", — увещевал украинских политиков Кучма. Он также высказал мнение, что именно Москва заинтересована в том, чтобы "первый шаг в расторжении договора сделала Украина".

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкИзображение трещины, наклеенное неизвестными активистами из-за конфликта между Россией и Украиной, на Арке дружбы народов в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Изображение трещины, наклеенное неизвестными активистами из-за конфликта между Россией и Украиной, на Арке дружбы народов в Киеве

Символический характер

Тем не менее в сентябре 2018-го Порошенко выразил желание денонсировать соглашение, Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал главу государства. Украинский МИД направил соответствующую ноту в Москву.  

Киевский юрист Виталий Власюк, партнер юридической компании "еПраво" полагает: происходящее, скорее всего, не повлияет серьезно на отношения двух стран. "Договор мог бы работать, если бы между странами были нормальные отношения, если бы обе стороны хотели его выполнять, но пока они не выказывают таких намерений. Большинство положений договора и так дублируются в международном праве, — говорит он. — Мы не должны закрывать глаза на то, что делается по отношению к нам со стороны России. Что касается разрыва других договоров, то я бы не хотел разрыва дипломатических отношений, они влияют на жизнь миллионов людей по обе стороны границы".

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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СМИ: РФ не будет денонсировать Договор о дружбе и партнерстве с Украиной

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов высказывает мнение, что подавляющее большинство пунктов "Большого договора" не работали с момента его подписания. "Он носил скорее символический характер, показывал, что между странами существует стратегическое партнерство. Это партнерство подкрепили декларацией". После денонсации соглашения, по мнению эксперта, не произойдет серьезных изменений в жизни граждан России и Украины.

"По поводу других договоров — хотелось бы увидеть те сорок соглашений, о которых говорил Климкин, — продолжает Денисов. — Есть критичные для двух стран договоры — например, о железнодорожном транспорте. Никто не удивится, если украинская сторона разорвет такое соглашение в одностороннем порядке и у нас не будет юридических оснований для сотрудничества в этой сфере".   

Российский политолог Олег Бондаренко считает, что "Большой договор" уже не действует: "Пусть разрывают и другие. В нынешней ситуации нет формальностей, которые бы могли обеспечить нормальное развитие отношений между Москвой и Киевом. Все прописанные договоренности по факту не соблюдаются. Я думаю, мы придем к разрыву дипломатических отношений и визовому режиму для граждан России". На взгляд эксперта, не стоит надеяться на благоразумие киевского режима, поскольку "никакого здравомыслия там не было и ранее".

 

 

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