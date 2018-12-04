Бондарев пригрозил США разработкой "уникальных видов" оружия

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о возможной приостановке обязательства Вашингтона по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, что в случае расторжения Соединенными Штатами ДРСМД Россия ответит ускорением разработки и принятия на вооружение "уникальных" видов оружия.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. По его словам, США приостановят свои обязательства, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора.

"Мы считаем необходимым соблюдение ДРСМД и ратуем за его сохранение. Это официальная позиция российского руководства. Однако в случае расторжения договора американцами мы будем вынуждены ответить комплексом мер, включая ускорение разработки и принятия на вооружение уникальных видов оружия", — сказал Бондарев РИА Новости.

Он отметил, что США "абсолютно голословно" обвиняют в нарушениях ДРСМД Россию, приводя "вымышленные" аргументы, и объявляют о своей готовности денонсировать данный документ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.