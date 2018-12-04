В Ливане заявили о готовности к любой ситуации на границе с Израилем

БЕЙРУТ, 4 дек — РИА Новости. Армия Ливана готова к любой внештатной ситуации на южной границе, предпринимаются совместные действия с миротворческими силами ООН для поддержания стабильности, сообщается в заявлении пресс-службы ливанской армии.

Израильские военные во вторник объявили о начале операции "Северный щит", в ходе которой они намерены найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением "Хезболлах" для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.

"На ливанской стороне тихо и спокойно, ситуация находится под тщательным контролем. Подразделения армии, дислоцированные в районе, выполняют свои задачи в координации с временными силами ООН с целью предотвращения любой провокации и поддержания стабильности в южном регионе. Командование отметило, что армия готова к любым чрезвычайным ситуациям", — говорится в заявлении.

По данным командования временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), ситуация на границе Израиля и Ливана по-прежнему остается спокойной, миротворцы находятся в контакте с обеими сторонами и призывают их использовать имеющиеся каналы связи и механизмы с целью предотвращения дестабилизации.