Киев не выполнил ни один из политических пунктов по Донбассу, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Власти Украины не выполнили ни один из политических пунктов комплекса мер за более чем три года переговоров, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

Во вторник в Минске прошел очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Позже полпред ДНР сообщила о том, что представители Киева вновь заблокировали ряд вопросов.

"Сегодняшнее заседание политической группы стало по счету сотым за более чем три года минского процесса. К сожалению, говорить о сколько-нибудь значимых результатах по достижению этого своеобразного юбилея не приходится. Ни один из политических пунктов комплекса мер не выполнен Украиной", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

В этой связи Никонорова акцентировала внимание представителей Киева на необходимость нивелировать противоречия и как можно скорее разблокировать работу политической группы, что означает начать продуктивную дискуссию по таким ключевым моментам, как особый статус Донбасса и имплементация формулы Штайнмайера.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.