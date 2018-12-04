В России отреагировали на ультиматум США по ДРСМД

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления госсекретаря США Майка Помпео и генсека НАТО Йенса Столтеберга по РСМД, заявив, что Москва неукоснительно соблюдает положения договора.

"И американской стороне это известно", — сказала она.

Ранее Помпео заявил, что США приостановят свои обязательства по ДРСМД, если Россия через 60 дней не вернется к выполнению договора.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс будет готовиться к прекращению действия договора, если Россия не выполнит условия США.

"Оправдание перед всем миром"

Ультиматум Соединенных Штатов прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Так, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы безосновательны.

"Мы уже все материалы передали США, которые свидетельствуют о том, что мы ни на йоту не нарушили договор", — сказал сенатор.

Он предположил, что США предъявляют России подобные обвинения для оправдания "в глазах всего мира" своего одностороннего выхода из ДРМСД, к которому Вашингтон готовится.

"Думаю, они отыгрывают этот номер, чтобы в результате выставить Россию во всем виноватой", — отметил Джабаров.

"Европа станет заложником США"

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, заявил, что выход США из договора приведет к нарушению стабильности на Европейском континенте, а страны Европы станут заложниками безответственной политики США.

"Мы никогда не выходили из договора, но в случае выхода США вынуждены принимать соответствующие меры, чтобы соблюсти баланс сил. Конечно, мы ни в коем случае не сторонники этого, но если у нас будет один оставшийся вариант, мы его будем выполнять. Здесь все просто — нужно выполнять условия договора", — подчеркнул парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что именно США являются единственной стороной договора, нарушающей его условия.