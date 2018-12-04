Контактная группа по Донбассу подготовит допмеры по новому перемирию

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Участники контактной группы на переговорах в Минске дали поручение профильной группе подготовить итоговый вариант дополнительных мер по введению нового перемирия, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова.
"Безусловно, нам бы хотелось, чтобы к введению режима прекращения огня в преддверии рождественских и новогодних праздников рабочая группа по вопросам безопасности подготовила итоговый вариант контроля и усиления перемирия. Контактная группа сделала соответствующее поручение профильной группе", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Полпред подчеркнула, что республика подтвердит свою приверженность соблюдению перемирия при любом итоге следующего заседания в Минске. Кроме того, она добавила, что переговорщики обозначили предварительную дату "для переподтверждения сторонами своих обязательств по соблюдения полного и всеобъемлющего режима тишины".