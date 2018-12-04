Контактная группа по Донбассу подготовит допмеры по новому перемирию

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Участники контактной группы на переговорах в Минске дали поручение профильной группе подготовить итоговый вариант дополнительных мер по введению нового перемирия, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

Ранее во вторник спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что контактная группа по Донбассу ведет подготовку к объявлению перемирия по случаю новогодних и рождественских праздников. Сейчас на территории Донбасса действует школьное перемирие, но стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима тишины.

"Безусловно, нам бы хотелось, чтобы к введению режима прекращения огня в преддверии рождественских и новогодних праздников рабочая группа по вопросам безопасности подготовила итоговый вариант контроля и усиления перемирия. Контактная группа сделала соответствующее поручение профильной группе", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Полпред подчеркнула, что республика подтвердит свою приверженность соблюдению перемирия при любом итоге следующего заседания в Минске. Кроме того, она добавила, что переговорщики обозначили предварительную дату "для переподтверждения сторонами своих обязательств по соблюдения полного и всеобъемлющего режима тишины".

Попытки прекратить огонь в Донбассе за четыре года конфликта предпринимались более 20 раз. Но они не принесли мира, удавалось только на время снизить число обстрелов на линии соприкосновения. Несколько попыток было предпринято в 2018 году. В частности, после "новогоднего перемирия", вступившего в силу в конце 2017 года, было объявлено "весеннее", действовавшее с 5 марта. С 30 марта было объявлено "пасхальное" перемирие. Позднее, с 1 июля, вступило в силу перемирие в связи с уборкой урожая, а 29 августа — "школьное", приуроченное к началу учебного года.