В Чили вынесли приговоры 53 экс-агентам времен диктатуры Пиночета

МЕХИКО, 4 дек – РИА Новости. Сразу 53 бывших агента чилийской спецслужбы DINA приговорены к различным срокам заключения за преступления, совершенные в годы военной диктатуры генерала Аугусто Пиночета.

Как сообщает канал VTV , они признаны виновными судом Чили в убийстве восьми членов Коммунистической партии страны в 1976 году. Коммунисты были похищены в результате спецоперации и затем убиты.

Экс-агенты получили в зависимости от своей степени участия в этих преступлениях от трех до 20 лет тюрьмы.

Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Пиночет, который затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.