В ЛНР сомневаются, что Киев выполнит Минские соглашения

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Военное положение предполагает ряд ограничений, что никак не соотносится с выполнением обязательств Киева в части минских договоренностей, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.
"Украина оказалась не готова отвечать, как в условиях военного положения могут выполняться минские соглашения, как минимум в части выполнения (Киевом — ред.) политических обязательств", — сказал Мирошник.
Он уточнил, что военное положение предполагает ограничение целого ряда политических и гражданских прав граждан, что "никак не соотносится с обязательствами провести выборы, амнистию и предоставить языковую автономию".
Мирошник отметил, что на протяжении уже двух лет отсутствуют формальные документы, представляющие позицию Киева. "Есть отказ обсуждать вопросы, ранее согласованные (президентом Украины Петром) Порошенко на саммитах в нормандском формате, есть стремление превратить заседание переговорной группы в митинг с лозунгами и заявлениями не имеющими под собой конструктивной основы", — пояснил он.