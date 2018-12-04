В ЛНР сомневаются, что Киев выполнит Минские соглашения

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Военное положение предполагает ряд ограничений, что никак не соотносится с выполнением обязательств Киева в части минских договоренностей, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Ранее Верховная рада Украины одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

"Украина оказалась не готова отвечать, как в условиях военного положения могут выполняться минские соглашения, как минимум в части выполнения (Киевом — ред.) политических обязательств", — сказал Мирошник.

Он уточнил, что военное положение предполагает ограничение целого ряда политических и гражданских прав граждан, что "никак не соотносится с обязательствами провести выборы, амнистию и предоставить языковую автономию".

"В политической группе поведение представителей Киева больше похоже на митинг или демонстрацию, а потому не влечет за собой конструктивный результат. Мы вынуждены констатировать, что Киев не готов к конструктивному обсуждению политических вопросов", — добавил представитель республики.

Мирошник отметил, что на протяжении уже двух лет отсутствуют формальные документы, представляющие позицию Киева. "Есть отказ обсуждать вопросы, ранее согласованные (президентом Украины Петром) Порошенко на саммитах в нормандском формате, есть стремление превратить заседание переговорной группы в митинг с лозунгами и заявлениями не имеющими под собой конструктивной основы", — пояснил он.