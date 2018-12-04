Клинцевич назвал заявления США по ДРСМД "очередным политическим кульбитом"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия не может всерьёз воспринимать обвинения США в невыполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. По его словам, США приостановят свои обязательства, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора.

"Очередной политический кульбит США. Прежде всего, отмечу, что подобного рода заявления не могут всерьез восприниматься Россией", — сказал Клинцевич, комментируя заявление Помпео.

По мнению российского сенатора, которого цитирует его пресс-служба, нужно не ждать еще 60 дней, когда процессы с большой вероятностью станут совсем необратимыми, а попытаться срочно разрешить возникшие противоречия в сфере выполнения ДРСМД, что неоднократно предлагала и предлагает сейчас Россия.

"Мы готовы выложить все карты на стол, доказав всему миру, что наша страна жестко следует этому договору. Помпео, пытаясь свалить с больной головы на здоровую, продолжает спекулировать на одной из важнейших проблем поддержания европейской и мировой безопасности, что совершенно недопустимо", — заявил парламентарий.