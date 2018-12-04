Клинцевич назвал заявления США по ДРСМД "очередным политическим кульбитом"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия не может всерьёз воспринимать обвинения США в невыполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Очередной политический кульбит США. Прежде всего, отмечу, что подобного рода заявления не могут всерьез восприниматься Россией", — сказал Клинцевич, комментируя заявление Помпео.
По мнению российского сенатора, которого цитирует его пресс-служба, нужно не ждать еще 60 дней, когда процессы с большой вероятностью станут совсем необратимыми, а попытаться срочно разрешить возникшие противоречия в сфере выполнения ДРСМД, что неоднократно предлагала и предлагает сейчас Россия.
"Мы готовы выложить все карты на стол, доказав всему миру, что наша страна жестко следует этому договору. Помпео, пытаясь свалить с больной головы на здоровую, продолжает спекулировать на одной из важнейших проблем поддержания европейской и мировой безопасности, что совершенно недопустимо", — заявил парламентарий.