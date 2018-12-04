В Совфеде ответили на ультиматум США по ДРСМД

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия соблюдает договор о РСМД, поэтому выполнить требование госсекретаря США Майка Помпео "вернуться" к договору не может по определению, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
"Насчёт ДРСМД — выглядит это заявление, по меньшей мере, странно. Так, будто нас в чём-то уличили, потребовали в этом признаться и исправиться, после чего откажутся нас наказывать", — отметил Морозов.
По его словам, в этой формуле главная фальшь в том, что мы должны "вернуться к выполнению договора". "А мы его и не нарушали. Поэтому выполнить условия господина Помпео не можем по определению. Лукавство чистой воды", — заключил сенатор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.