Израиль будет добиваться экстренного заседания Совбеза ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 дек — РИА Новости. Израиль будет добиваться созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН для осуждения ливанского движения "Хезболлах", сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Ранее израильтяне обвинили "Хезболлах" в строительстве тайных туннелей на территорию еврейского государства и начала операцию "Северный щит" для уничтожения всех подобных сооружений.

"Я поручил израильской делегации в ООН запросить созыв экстренного заседания Совета Безопасности для осуждения "Хезболлах" и ее действий", — сказал Нетаньяху в телевизионном обращении к нации.

Он добавил, что накануне обсуждал с госсекретарем США Майком Помпео вопрос о введении новых санкций против "Хезболлах", и сообщил, что собирается в ближайшие дни провести переговоры с другими мировыми лидерами, а также генсеком ООН.

"Как вы знаете, я встречался вчера в Брюсселе с госсекретарем США Майком Помпео и мы обсуждали введение новых санкций против "Хезболлах" после этого акта агрессии. В ближайшие дни я также переговорю в том же ключе с другими мировыми лидерами", — сказал Нетаньяху.

"Это очередной пример того, как "Хезболлах" совершает двойное военное преступление. Они атакуют гражданское население, прикрываясь гражданским населением. Все страны, которым небезразличен мир, свобода и человеческое достоинство, должны осудить это громко и внятно", — призвал он.

Премьер-министр заявил, что за действиями "Хезболлах" стоит Иран, но предупредил, что Израиль будет считать ответственным за любую враждебную террористическую деятельность с сопредельной территории правительство Ливана.

"Мы продолжим делать все необходимое для того, чтобы защититься от попыток Ирана использовать Ливан, Сирию и сектор Газа в качестве передовых баз для нападения на Израиль", — сказал он.

Нетаньяху не исключил, что операция, проходящая пока в виде инженерных работ на израильской стороне границы, будет расширена и растянется на продолжительное время. "Операция продолжится до тех пор, пока мы не достигнем наших целей и не гарантируем безопасность Израиля", — сказал он.