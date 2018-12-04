В США заявили о явной причастности саудовского принца к гибели Хашукджи

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА новости. Нет никаких сомнений в том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман замешан в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, заявил глава комитета по международным отношениям, сенатор-республиканец Роберт Коркер по итогам брифинга главы ЦРУ Джины Хаспел в сенате США.

"У меня ноль сомнений, что наследный принц приказал убить, контролировал убийство, знал точно, что происходило, запланировал его заранее", — сказал сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что саудовскому наследному принцу было известно об убийстве Хашукджи, однако дал понять, что не намерен принимать новых мер против королевства. США внесли в список санкций 17 саудовских подданных, которые, по мнению Вашингтона, причастны к убийству.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.

Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.