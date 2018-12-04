Британский парламент начал дебаты по соглашению с ЕС по Brexit

ЛОНДОН, 4 дек – РИА Новости, Мария Табак. Палата общин британского парламента во вторник вечером начала дебаты по представленному премьером Терезой Мэй соглашению с ЕС по Brexit.

Перед началом дебатов, которые открыла Мэй, парламентарии проголосовали по предложениям, внесенным различными депутатами. Так, они обязали правительство обнародовать полный текст доклада о юридических аспектах соглашения по Brexit, а также наделили самих себя чуть большими полномочиями при рассмотрении соглашения: теперь они смогут вносить поправки в предложения, вносимые в рамках рассмотрения соглашения по Brexit.

Дебаты продлятся пять дней, 11 декабря вечером парламентарии проголосуют по соглашению. За эти дни премьеру предстоит убедить коллег в том, что ее соглашение — наилучший вариант Brexit.

"Нам нужно осуществить Brexit, который будет уважать волю британского народа и задаст курс к построению лучшего будущего за пределами ЕС… Во время периода имплементации мы сможем обсуждать, подписывать и ратифицировать соглашения о свободной торговле", — сказала премьер.

По словам Мэй, одобрение парламентом соглашения даст британскому народу и бизнесу столь нужную им определенность, тогда как неодобрение, напротив, погрузит страну в пучину еще большей неопределенности.

Если парламент поддержит соглашение, то оно будет подписано Великобританией и ЕС, после чего Британия 29 марта 2019 года выйдет из Евросоюза, начнется переходный период, во время которого стороны должны согласовать параметры и формат дальнейших отношений. Во время этого периода никаких изменений в режиме перехода границы, торговли и отношений не будет. Переходный период закончится к концу 2020 года, после чего Британия станет никак не связанной с ЕС страной. Существует возможность продления переходного периода, однако сделано это может только быть один раз, хотя и на неопределенный срок.

Если парламент откажется поддержать соглашение, то правительство в течение 21 дня должно выступить с заявлением о том, что планирует делать далее. Наиболее вероятным вариантом развития событий может стать выход страны из ЕС без соглашения. Таким образом Британия покидает Евросоюз 29 марта 2019 года и одновременно прекращается любое взаимодействие с ЕС. В условиях несогласованности формата дальнейшего сотрудничества Британия останется "отрезанной" от Европы, и правительству предстоит искать выходы для предотвращения коллапса.

Еще одним вариантом развития событий может стать проведение второго голосования по соглашению с ЕС в парламенте с целью склонить депутатов поддержать документ под страхом от опасности выхода из ЕС без "сделки". Правительство выступает категорически против проведения второго референдума, заявляя, что народ ясно выразил свою волю в 2016 году.