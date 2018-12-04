В Госдуме предупредили о последствиях выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Выход США из договора о РСМД приведет к нарушению стабильности на Европейском континенте, а страны Европы станут заложниками безответственной политики США по данному вопросу, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Через два месяца будут нарушены стабильность и спокойствие. Это может привести в конечном итоге к эскалации напряженности на Европейском континенте. Европейские страны становятся заложниками непродуманной и безответственной политики США по данному вопросу", — сказал Швыткин.
"Мы никогда не выходили из договора, но в случае выхода США вынуждены принимать соответствующие меры, чтобы соблюсти баланс сил. Конечно, мы ни в коем случае не сторонники этого, но если у нас будет один оставшийся вариант, мы его будем выполнять. Здесь все просто — нужно выполнять условия договора", — подчеркнул парламентарий.
Он также обратил внимание на то, что именно США являются единственной стороной договора, нарушающей его условия.