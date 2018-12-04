В Госдуме предупредили о последствиях выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Выход США из договора о РСМД приведет к нарушению стабильности на Европейском континенте, а страны Европы станут заложниками безответственной политики США по данному вопросу, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США ожидают, что РФ вернется к выполнению договора по РСМД в течение двух месяцев, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению.

"Через два месяца будут нарушены стабильность и спокойствие. Это может привести в конечном итоге к эскалации напряженности на Европейском континенте. Европейские страны становятся заложниками непродуманной и безответственной политики США по данному вопросу", — сказал Швыткин.

"Мы никогда не выходили из договора, но в случае выхода США вынуждены принимать соответствующие меры, чтобы соблюсти баланс сил. Конечно, мы ни в коем случае не сторонники этого, но если у нас будет один оставшийся вариант, мы его будем выполнять. Здесь все просто — нужно выполнять условия договора", — подчеркнул парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что именно США являются единственной стороной договора, нарушающей его условия.