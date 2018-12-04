В Совфеде рассказали, зачем Порошенко ввел военное положение

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко может остаться у власти, только введя тотальное военное положение в стране и отменив выборы, поэтому он устроил целую череду провокаций против РФ, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Идет спектакль, в котором главную роль играет Порошенко, начиная с провокации в Керченском проливе, введением военного положения в ряде областей Украины, запрет на въезд в страну россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, попытки обвинить Россию в активизации вооруженных сил на границе с Украиной", — сказал Джабаров.
По его словам, все это делается с одной целью — "убедить весь мир, что Россия агрессор и что Киев вынужден защищаться в этой ситуации".
По мнению сенатора, Порошенко не оставляет надежды, что ему удастся спровоцировать конфликт с Россией и объявить тотальное военное положение в стране с ограничением конституционных прав граждан, включая выборы.
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.