В Совфеде рассказали, зачем Порошенко ввел военное положение

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко может остаться у власти, только введя тотальное военное положение в стране и отменив выборы, поэтому он устроил целую череду провокаций против РФ, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восемь граждан России, в том числе замруководителя пограничной службы ФСБ Геннадия Медведева в связи с расследованием Киевом инцидента в Керченском проливе.

"Идет спектакль, в котором главную роль играет Порошенко, начиная с провокации в Керченском проливе, введением военного положения в ряде областей Украины, запрет на въезд в страну россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, попытки обвинить Россию в активизации вооруженных сил на границе с Украиной", — сказал Джабаров.

По его словам, все это делается с одной целью — "убедить весь мир, что Россия агрессор и что Киев вынужден защищаться в этой ситуации".

По мнению сенатора, Порошенко не оставляет надежды, что ему удастся спровоцировать конфликт с Россией и объявить тотальное военное положение в стране с ограничением конституционных прав граждан, включая выборы.

"Другого шанса у Порошенко остаться у власти нет", — заключил Джабаров.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

После этого Верховная рада Украины одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после инцидента в Керченском проливе. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.