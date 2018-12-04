В Совфеде заявили о готовности зеркально ответить на выход США из ДРСМД

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия ответит зеркально на выход США из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если он последует, и разместит ракеты на европейской части своей территории, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Отвечать будем зеркально: если США выйдут из ДРМСД и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, Россия увеличит число таких ракет на европейской части своей территории", — сказал Джабаров.