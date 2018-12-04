В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по контролю вооружений

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Союзники по НАТО привержены сохранению эффективного международного контроля за вооружениями, готовы к конструктивным отношениям с РФ, когда это возможно, говорится в заявлении по ситуации с договором РСМД после переговоров глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Союзники твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Поэтому мы будем и впредь поддерживать и укреплять контроль над вооружениями в качестве ключевого элемента евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в сфере безопасности", — говорится в заявлении.

"Мы по-прежнему стремимся к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным. Как было недавно подтверждено на Брюссельском саммите, мы по-прежнему открыты для диалога с Россией, в том числе в Совете Россия-НАТО", — отмечается в нем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг "большим упущением".

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Тогда же была приостановлена работа Совета Россия-НАТО.