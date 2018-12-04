В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по контролю вооружений

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Союзники по НАТО привержены сохранению эффективного международного контроля за вооружениями, готовы к конструктивным отношениям с РФ, когда это возможно, говорится в заявлении по ситуации с договором РСМД после переговоров глав МИД стран альянса в Брюсселе.
"Мы по-прежнему стремимся к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным. Как было недавно подтверждено на Брюссельском саммите, мы по-прежнему открыты для диалога с Россией, в том числе в Совете Россия-НАТО", — отмечается в нем.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.
Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Тогда же была приостановлена работа Совета Россия-НАТО.