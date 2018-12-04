Омбудсмен Москвы сообщит консулу Украины о состоянии задержанных моряков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева проинформирует украинского консула о состоянии моряков, задержанных в Керченском проливе и находящихся в московских СИЗО "Матросская тишина" и "Лефортово", в том числе, о состоянии здоровья трёх раненых моряков.

Во вторник Потяева посетила задержанных украинских моряков в двух следственных изоляторах Москвы.

"Ко мне обращался консул Украины и просил посмотреть, в каком состоянии пребывают моряки, и проинформировать его, он созвонится со мной и я дам ему такую информацию", — сказала Потяева журналистам.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков арестовали на два месяца.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.