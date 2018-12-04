Грызлов оценил влияние военного положения на Украине на минский процесс

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Введенное властями Украины военное положение является негативным фактором для минского процесса, такие действия Киева повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию, заявил постпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Ранее Верховная рада Украины одобрила указ о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что это сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, тем самым украинское руководство фактически разделило страну на благонадежных и неблагонадежных. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

В Минске 4 декабря прошла встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"На сегодняшней встрече контактной группы состоялась дискуссия о последствиях введенного в ряде областей Украины военного положения", — говорится в комментарии Грызлова РИА Новости.

Он также отметил, что "вызывает удивление, что ряд представителей ОБСЕ в рабочих подгруппах, отступив от своей роли посредника, пытались выйти за рамки предоставленного им мандата, предлагая к обсуждению вопросы, не связанные с урегулированием внутриукраинского конфликта".

"Предвыборное военное положение, объявленное властями Украины, – негативный фактор для минского процесса. Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию", — подчеркнул постпред РФ.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.