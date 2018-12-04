Грызлов оценил влияние военного положения на Украине на минский процесс

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Введенное властями Украины военное положение является негативным фактором для минского процесса, такие действия Киева повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию, заявил постпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
В Минске 4 декабря прошла встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Он также отметил, что "вызывает удивление, что ряд представителей ОБСЕ в рабочих подгруппах, отступив от своей роли посредника, пытались выйти за рамки предоставленного им мандата, предлагая к обсуждению вопросы, не связанные с урегулированием внутриукраинского конфликта".
"Предвыборное военное положение, объявленное властями Украины, – негативный фактор для минского процесса. Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию", — подчеркнул постпред РФ.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.