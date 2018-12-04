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США назвали условие выхода из ДРСМД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (291)
(обновлено: 20:58 04.12.2018)
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© AFP 2018 / John ThysГоссекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018
© AFP 2018 / John Thys

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. США ожидают, что Россия вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение двух месяцев, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению, заявил в Брюсселе госсекретарь Майк Помпео.

Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
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Глава Госдепа также заявил, что США в течение этого времени не будут производить, испытывать и размещать ракеты, попадающие под действие договора.

"После этих 60 дней мы посмотрим, что будет", — заявил Помпео на пресс-конференции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Помпео, подчеркнула, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону об этом известно.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что Россия уже передала США все документы, подтверждающие выполнение Москвой ДРМСД, а обвинения в нарушении договора не обоснованы.

"Отвечать будем зеркально: если США выйдут из ДРМСД и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, Россия увеличит число таких ракет на европейской части своей территории", — добавил Джабаров.

Договор о ракетах

Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году, по той причине, что Россия, по его словам, нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и меньшей дальности, в первую очередь Китай, не участвуют в соглашении.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
"Подарок для России": в сенате США прокомментировали выход из ДРСМД
В последние годы Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении соглашения. Россия подчеркивала, что строго соблюдает свои обязательства.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть вопросы к США. В частности, в Москве отмечают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.

Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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