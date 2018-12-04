Около 800 мигрантов задержали при попытке пересечь границу США

МЕХИКО, 4 дек – РИА Новости. Около 800 мигрантов из центральноамериканских караванов были задержаны при попытке нелегально пересечь границу с США, сообщил во вторник директор Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен.

"Значительно число людей пытались нелегально пройти границу, и значительное их число были задержаны в США, оно должно быть около 800 человек", — заявил Гильен в эфире радио Formula.

По его словам, сейчас в новом лагере мигрантов в районе мексиканской Тихуаны на границе находятся порядка 2,5 тысячи человек. При этом Гильен сообщил, что некоторые мигранты решили самостоятельно вернуться на родину. Другие же, отказавшись от переезда в новый лагерь, исчезли из поля зрения властей. Ранее число мигрантов в районе Тихуаны оценивалось в 6 тысяч человек.