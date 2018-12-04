Трамп рассказал, во сколько США обойдется защита южной границы

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Инвестиции на защиту южной границы США, в том числе строительство стены вдоль нее, от мигрантов и притока наркотиков оцениваются в 25 миллиардов долларов, сумма окупит себя за два месяца, уверен президент США Дональд Трамп.

"Может ли кто-нибудь объяснить демократам (нам нужны их голоса), что страна ежегодно теряет 250 миллиардов долларов на незаконной иммиграции, это не считая ужасного притока наркотиков. Защита границы, включая стену, стоит 25 миллиардов долларов. Она окупит себя за два месяца. Сделайте это!", — написал Трамп во вторник в своем Twitter

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. В конце июля он сообщил на встрече со своими сторонниками, что участки стены на границе с Мексикой уже строятся. В августе президент заявил, что на строительство стены уже выделено 3,5 миллиарда долларов, в бюджете запрошено еще 5 миллиардов долларов.

В понедельник Трамп пригрозил, что при необходимости готов закрыть всю южную границу США для защиты от нелегальных мигрантов и наркотиков. Ранее в ноябре Трамп не исключил остановки в декабре работы правительства, если не удастся договориться с новой палатой представителей, где большинство получили демократы, о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.