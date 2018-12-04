Трамп рассказал, во сколько США обойдется защита южной границы

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Инвестиции на защиту южной границы США, в том числе строительство стены вдоль нее, от мигрантов и притока наркотиков оцениваются в 25 миллиардов долларов, сумма окупит себя за два месяца, уверен президент США Дональд Трамп.Twitter.
Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. В конце июля он сообщил на встрече со своими сторонниками, что участки стены на границе с Мексикой уже строятся. В августе президент заявил, что на строительство стены уже выделено 3,5 миллиарда долларов, в бюджете запрошено еще 5 миллиардов долларов.
В понедельник Трамп пригрозил, что при необходимости готов закрыть всю южную границу США для защиты от нелегальных мигрантов и наркотиков. Ранее в ноябре Трамп не исключил остановки в декабре работы правительства, если не удастся договориться с новой палатой представителей, где большинство получили демократы, о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.