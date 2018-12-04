В Госдепе ожидают вступления Македонии в НАТО в 2020 году

БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Македония может стать полноправным членом НАТО не раньше чем через 18 месяцев, другим странам западных Балкан стремление к Североатлантическому альянсу также приносит пользу, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

Палмер во вторник дал интервью СМИ Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево. По его словам, США поддерживают стремление всех государств региона западных Балкан к членству в ЕС и НАТО, кроме официально нейтральной Сербии. В качестве положительного примера интеграции он указал на соглашение Македонии с Грецией о переименовании в Республику Северная Македония ради вступления в НАТО и ЕС.

"Не вижу причин, чтобы Македония через 18 месяцев не стала 30 членом НАТО после выполнения этого соглашения. Это соглашение откроет Македонии и путь к Евросоюзу. Надеюсь, что переговоры о ее вступлении в ЕС будут открыты в июне 2019 года, тогда же, как ожидаем, они начнутся и с Албанией", — приводит слова американского дипломата телеканал Federalna.

Представитель госдепа поддержал и шаги по укреплению сотрудничества БиГ с Североатлантическим альянсом "в интересах всего региона".

"США будут поддерживать стремление БиГ к реформе системы обороны, а также к укреплению и углублению отношений с НАТО", – отметил Палмер.

Он добавил, что официально придерживающаяся военного нейтралитета Сербия "не против НАТО, а, наоборот, поддерживает продуктивные отношения" с этим военно-политическим блоком, "сейчас даже в большей степени, чем БиГ".

"США не навязывает странам западных Балкан, что надо делать, но наше видение Балкан намного ближе к тому, что эти страны желают для себя. Амбиции государств к членству в НАТО и ЕС — это мощный двигатель перемен", — отметил представитель госдепа.