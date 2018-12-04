В Госдепе ожидают вступления Македонии в НАТО в 2020 году

БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Македония может стать полноправным членом НАТО не раньше чем через 18 месяцев, другим странам западных Балкан стремление к Североатлантическому альянсу также приносит пользу, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.
"Не вижу причин, чтобы Македония через 18 месяцев не стала 30 членом НАТО после выполнения этого соглашения. Это соглашение откроет Македонии и путь к Евросоюзу. Надеюсь, что переговоры о ее вступлении в ЕС будут открыты в июне 2019 года, тогда же, как ожидаем, они начнутся и с Албанией", — приводит слова американского дипломата телеканал Federalna.
Представитель госдепа поддержал и шаги по укреплению сотрудничества БиГ с Североатлантическим альянсом "в интересах всего региона".
"США будут поддерживать стремление БиГ к реформе системы обороны, а также к укреплению и углублению отношений с НАТО", – отметил Палмер.
"США не навязывает странам западных Балкан, что надо делать, но наше видение Балкан намного ближе к тому, что эти страны желают для себя. Амбиции государств к членству в НАТО и ЕС — это мощный двигатель перемен", — отметил представитель госдепа.