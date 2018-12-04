Украина планирует предъявить подозрение еще десяти российским военным

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина планирует объявить о подозрении (аналог предъявления обвинения) более чем десяти российским военнослужащим из-за инцидента в Керченском проливе, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

После провокации Киева в Черном море, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны, на Украине возбудили дело по трем статьям — "Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство".

"В ближайшее время планируется сообщить о подозрении более чем 10 военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава до генералов", — написала Сарган в Facebook.

Во вторник Генпрокуратура Украины сообщила, что объявлены в розыск восемь граждан России, в том числе заместитель руководителя пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев, в связи с расследованием Киевом инцидента в Керченском проливе.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.