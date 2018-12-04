Киев призвал ОБСЕ начать мониторинг Азовского моря

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Киевская сторона призвала Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий после инцидента в Керченском проливе, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Ранее в ЕС поясняли, что мандат СММ ОБСЕ не распространяется на Азовское море.

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоялось во вторник в столице Белоруссии.

На нем украинская сторона выразила протест против действий РФ, которые задержали нарушившие российскую границу корабли ВМС Украины, и "призвала СММ ОБСЕ, мандат которой распространяется на всю территорию Украины, немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны, согласно минским соглашениям, от тяжелого оружия и техники". Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Она также потребовала освобождения моряков, вновь назвав их военнопленными, хотя, как заявляли в Москве, таковыми они не являются в отсутствие военного конфликта двух государств. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди ранее поясняла РИА Новости, что украинские военные моряки, корабли которых нарушили государственную границу РФ и были задержаны у берегов Крыма, не являются военнопленными, как это пытаются представить киевские власти, поскольку это противоречит третьей Женевской конвенции 1949 года: статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта. Задержанные украинские военнослужащие не пленные, а нарушители государственных границ РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Геращенко также призвала немедленно освободить моряков без предварительных условий и без обмена на кого бы то ни было. При этом ранее во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев хочет обменять украинских моряков на кого-то из 300 задержанных на Украине "за антигосударственную деятельность".

Накануне в европейской внешнеполитической службе заявили, что мандат СММ ОБСЕ не распространяется на Азовское море, для этого потребовалось бы отдельное решение, получить которое будет трудно. Ранее чиновник в структурах ЕС сообщил РИА Новости, что Евросоюз обратился в ОБСЕ с предложением поручить СММ отслеживать сообщения о событиях в Азовском море. Это стало реакцией на резолюцию Европарламента по ситуации в Азовском море, в котором содержалось предложение "предпринять необходимые шаги для внесения предложения о том, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине распространялся на новый район напряженности в Азовском море", а также призыв предусмотреть, при необходимости, усиление санкций.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.