ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Страсбургский суд подтвердил, что принял решение не пересматривать дело Pussy Riot против России.
В пресс-службе Суда РИА Новости сообщили, что ЕСПЧ отклонил направленный российским правительством запрос о пересмотре дела "Мария Алехина и другие против России" (№38004/12), решение по которому было вынесено 17 июля 2018 года в Большой палате Суда. "В соответствии со статьей 44 Европейской конвенции о правах человека решение по делу Марии Алехиной и других против России от 17 июля 2018 года действительно является окончательным", — пояснили агентству в Страсбургском суде.
Данный отказ приравнивается к вступлению в силу ранее принятого ЕСПЧ решения. В обратном случае суд заново начал бы рассматривать дело.
Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.