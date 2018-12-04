ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Страсбургский суд подтвердил, что принял решение не пересматривать дело Pussy Riot против России.

В июле этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, и предписал взыскать с властей РФ более 37 тысяч евро в их пользу (по 16 тысяч евро в пользу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, в пользу Екатерины Самуцевич — 5 тысяч евро). Кроме того, суд обязал выплатить еще 11 760 евро для покрытия судебных расходов. Министерство юстиции РФ обжаловало это решение ЕСПЧ.

В пресс-службе Суда РИА Новости сообщили, что ЕСПЧ отклонил направленный российским правительством запрос о пересмотре дела "Мария Алехина и другие против России" (№38004/12), решение по которому было вынесено 17 июля 2018 года в Большой палате Суда. "В соответствии со статьей 44 Европейской конвенции о правах человека решение по делу Марии Алехиной и других против России от 17 июля 2018 года действительно является окончательным", — пояснили агентству в Страсбургском суде.

Данный отказ приравнивается к вступлению в силу ранее принятого ЕСПЧ решения. В обратном случае суд заново начал бы рассматривать дело.

В пресс-службе Суда отметили, что "после того, как решение стало окончательным, оно передается Комитету министров Совета Европы для надзора за его исполнением, согласно статье 46 Европейской конвенции по правам человека".

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.